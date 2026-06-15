Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Tutuklama

15.06.2026 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husumetli olduğu kişiyi yaralayan Fırat Demirkıran, mahkemede tutuklandı. Olay anı kameralarda.

BURSA'da husumetlisi Oğulcan Dinç'i (26) tabancayla karnından yaralayan Fırat Demirkıran (21), çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ağır yaralanan Oğulcan Dinç'in ateş açtığı, Fırat Demirkıran'ın da geri dönüp ardı ardına ateş edip, olay yerinden kaçtığı görüldü.

Olay, 12 Haziran saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Ertem Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Oğulcan Dinç, tabancayla açılan ateş sonucu karnına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı. Şüpheli Fırat Demirkıran kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 1 tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Olaydan sonra kaçan Fırat Demirkıran, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde Oğulcan Dinç ile aralarında eskiden kaynaklanan bir husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi. Fırat Demirkıran, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olay anının çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaştı. Görüntülerde ağır yaralanan Oğulcan Dinç'in ateş açtığı, Fırat Demirkıran'ında geri dönüp ardı ardına ateş edip, olay yerinden kaçtığı görüldü.

Haber: Esra TÜRKER-Kamera: Bursa,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kavga, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Takımın yıldızıydı Beşiktaşlıları üzecek ayrılık haberi Takımın yıldızıydı! Beşiktaşlıları üzecek ayrılık haberi
ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran’da İsviçre’de ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de
Trump’tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama Trump'tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama
Japonya, Hollanda’nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi Japonya, Hollanda'nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu

21:46
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
21:24
Hayatını kaybeden Ece İrtem’in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar
Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar
21:00
ABD’den İsrail’e: Lübnan’dan kademeli olarak çekil
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil
20:59
Büyük sürpriz İspanya, Yeşil Burun Adaları’nı yenemedi
Büyük sürpriz! İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi
19:53
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik’ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
19:42
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ve İran’a uyarı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 21:58:56. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.