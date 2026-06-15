Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Tutuklu - Son Dakika
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Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Tutuklu

Bursa\'da Silahlı Kavga: 1 Tutuklu
15.06.2026 19:58
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Bursa'da husumet nedeniyle 2 kişi arasında çıkan kavgada Oğulcan Dinç yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da husumetlisi Oğulcan Dinç'i (26) tabancayla karnından yaralayan Fırat Demirkıran (21), çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ağır yaralanan Oğulcan Dinç'in ateş açtığı, Fırat Demirkıran'ın da geri dönüp ardı ardına ateş edip, olay yerinden kaçtığı görüldü.

Olay, 12 Haziran saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Ertem Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Oğulcan Dinç, tabancayla açılan ateş sonucu karnına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı. Şüpheli Fırat Demirkıran kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 1 tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Olaydan sonra kaçan Fırat Demirkıran, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde Oğulcan Dinç ile aralarında eskiden kaynaklanan bir husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi. Fırat Demirkıran, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olay anının çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaştı. Görüntülerde ağır yaralanan Oğulcan Dinç'in ateş açtığı, Fırat Demirkıran'ında geri dönüp ardı ardına ateş edip, olay yerinden kaçtığı görüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kavga, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Tutuklu - Son Dakika

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