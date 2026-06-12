Bursa'da Silahlı Kavga: Şüpheli Yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bursa'da tartıştığı Oğulcan Dinç'i (26), karın kısmından tabancayla 2 el ateş ederek ağır yaralayan Fırat D. (21), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde Oğulcan Dinç ile aralarında eskiden kaynaklanan bir husumetin bulunduğu öğrenildi. Fırat D.'nin sorgulaması devam ediyor.

Haber: Mehmet İNAN-Kamera: BURSA/(DHA