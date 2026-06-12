ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bursa'da tartıştığı Oğulcan Dinç'i (26), karın kısmından tabancayla 2 el ateş ederek ağır yaralayan Fırat D. (21), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde Oğulcan Dinç ile aralarında eskiden kaynaklanan bir husumetin bulunduğu öğrenildi. Fırat D.'nin sorgulaması devam ediyor.
Haber: Mehmet İNAN-Kamera: BURSA/(DHA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Silahlı Kavga: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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