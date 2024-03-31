Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı, 3 zanlı gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı, 3 zanlı gözaltında

Bursa\'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı, 3 zanlı gözaltında

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 3 zanlı gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

31.03.2024 14:57  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, biri çocuk 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kırsal Taşpınar Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, şüpheliler Ercan Y. (36), Murat Y. (34) ve Turgut Y'yi, olayda kullanılan 2 tüfek ve 1 tabancayla yakaladığı belirtildi.

Zanlıların işlemlerinin İlçe Jandarma Komutanlığında sürdüğü bildirilen açıklamada, "Soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı ve ilgili cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle ve çok yönlü yürütülmektedir." ifadesi kullandı.

Taşpınar Mahallesi'nde dün akşam Ercan Y. ve Murat Y, akrabaları Yusuf Y'ye (50) silahla ateş ederek kaçmıştı. Saldırıda, Yusuf Y. hayatını kaybetmiş, Simge Gül E. (24) ile G.A.B. (3) adlı kız çocuğu yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Olay, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı, 3 zanlı gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar'da oy kullandı
    16:09 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar'da oy kullandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Bakan Koca, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi.

  • Karabük'te Minibüs Şoförü Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı
    16:09 Karabük'te Minibüs Şoförü Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

    Karabük'te minibüs şoförü, Şirinevler Mahallesi Pazaryeri mevkisinde rahatsızlanan bir yolcuyu güzergahını değiştirerek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yolcu, sağlık personeline teslim edildikten sonra durumunun iyi olduğu belirtildi. O anlar, minibüsün güvenlik kamerası ve bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • Antalya'da kolları olmayan engelli Bülent Bodur, oy zarfını ağzıyla sandığa attı
    16:08 Antalya'da kolları olmayan engelli Bülent Bodur, oy zarfını ağzıyla sandığa attı

    Serik ilçesinde elektrik çarpması sonucu iki kolunu da kaybeden 45 yaşındaki Bülent Bodur, eşiyle Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'ne geldi. Eşinin yardımıyla oyunu kullanan Bodur, oy zarfını ağzıyla sandığa attı. Bodur, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Belediyede görev yaptığını belirten Bodur, hayatının mutlu bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu verdi
    16:07 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu verdi

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da bulunan Kemer İlkokulu'nda oyunu kullandı ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

  • Kars'ta bir vatandaş sedye ile oy kullanmaya geldi
    16:07 Kars'ta bir vatandaş sedye ile oy kullanmaya geldi

    Kars'ta yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar ambulanslarla oy kullanacakları okullara getirildi. Bir vatandaş ise sedye üzerinde oy kullanması dikkat çekti. Evde tedavi gören ve hastanede yatan vatandaşlar ambulanslarla oy kullanacakları okula taşındı.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da oy kullandı
    16:07 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da oy kullandı

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'daki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde kullandı. Fidan, sandık görevlileriyle tokalaşarak kimliğini kontrol ettirdi ve oy zarfını sandığa attı. Vatandaşlar, Fidan'a ilgi göstererek giriş ve çıkışta tebrik ettiler.

  • Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
    16:07 Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

    Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Koruluk köyünde, oy verme işlemi sonrası meydanda karşılaşan O.D. (32) ile H.A. (47), Y.A. (32) ve S.G. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.D, bıçak ve taşla S.G. H.A. ve Y.A'yı yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri O.D'yi gözaltına aldı.

  • Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
    16:06 Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

    Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Erzurum ve Iğdır'da evde bakım hastaları ve yaşlılar oy kullandı
    16:05 Erzurum ve Iğdır'da evde bakım hastaları ve yaşlılar oy kullandı

    Erzurum ve Iğdır'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelli vatandaşlar, belediye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullandı. Erzurum'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelliler oy kullanmak için evlerinden alınarak okullara götürüldü. Horasan ilçesinde 84 yaşındaki şeker hastası Sıdıka Bayçöl, ambulansla oy kullanacağı okula götürüldü. Iğdır'da ise evde bakım hastaları ve yaşlılar, belediye ve sağlık ekipleri tarafından okullarda oy kullandı.

  • Düzce Valisi Selçuk Aslan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı
    16:05 Düzce Valisi Selçuk Aslan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı

    Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda oy kullandı. Vali Aslan, seçimlerin ülke ve ilimize hayırlı olmasını diledi.

  • Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, oyunu kullandı
    16:05 Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, oyunu kullandı

    Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Eşi Emine Vergili ile Şirinevler İlkokulu'na gelen Vergili, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi. Oyunu '1211' numaralı sandıkta kullanan Vergili, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.


15:58 32 ilde oy verme işlemi sona erdi 32 ilde oy verme işlemi sona erdi
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:33 Şanlıurfa’da muhtarlık kavgaları 4’ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı Şanlıurfa'da muhtarlık kavgaları! 4'ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı
14:22 Bahçeli’nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu
13:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
14:42 Şırnak’ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı Şırnak'ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı
14:41 Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı
13:50 Her seçim kombini ayrı olay Hatice bu sefer de pembe kıyafetiyle sandık başında Her seçim kombini ayrı olay! Hatice bu sefer de pembe kıyafetiyle sandık başında
13:22 AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu gazetecilerle tartıştı: Çekme oğlum AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu gazetecilerle tartıştı: Çekme oğlum
13:16 İmamoğlu: Oğlum Semih ilk kez oy kullanıyor, sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz İmamoğlu: Oğlum Semih ilk kez oy kullanıyor, sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz
12:55 Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın
12:50 Oyunu Ankara’da kullanan Bahçeli’nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti
12:50 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oyunu kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 16:10:54. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı, 3 zanlı gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement