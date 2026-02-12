Bursa\'da Silahlı Saldırıda 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geçen hafta düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede öldü.

Yiğitler Mahallesi'nde 7 Şubat'ta aracına binmek üzereyken yanına yaklaşan başka bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan 2 kişiden İbrahim Çelik, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydaki diğer yaralı Zekeriya Ç.'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu, hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Geçen cuma akşam saatlerinde Türkmenbaşı Caddesi'ndeki bir kıraathaneden çıkıp araçlara binmek üzere olan Zekeriya Ç. ve İbrahim Çelik'e kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açılmıştı. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, silahlı saldırganların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.