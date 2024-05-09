Bursa\'da site inşaatı sırasında istinat duvarı çöktü

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Bursa'da site inşaatı için kazı yapılırken iki apartmanın otoparklarını çevreleyen istinat duvarında kısmi çökme meydana geldi.

Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi Tuğrul Sokağı'nda site inşa edilecek alanda iş makineleriyle temel açma çalışması yapıldı.

Kazı sırasında üst tarafta kalan biri boş durumdaki iki apartmanın otoparklarının istinat duvarı kısmen çöktü.

Söz konusu otoparkların bir bölümünde toprak kayması da yaşandı.

Emniyet şeridi çekilen alanda inceleme yapılacak.