Bursa'da Şoför Yolcuları İndirdi

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BURSA'da psikolojisinin bozulduğunu söyleyip, aracı yol kenarına çeken şoför, yolcuları özel halk otobüsünden indirdi. Şoför inmek istemeyen bir yolcuya hakaret ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü, iddiaya göre yolculara sinirlendi ve psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek aracı yol kenarında durdurdu. Otobüsü hareket ettirmeyeceğini söyleyerek, bir süre sonra yolcuları araçtan indiren şoför, bir yolcunun inmeyi reddetmesi ile hakaret etmeye başladı. Çevredekilerin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, indirdiği yolcularla dışarıda bekleyen şoförün, araçtaki yolcuya, "Hepsi indi, sen de ineceksin. Sen adam mısın" diyerek bağırarak hakaret ettiği görüldü.

Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ/ Kamera: Abdulselam UĞUR/ BURSA,