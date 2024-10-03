Bursa'da Su Kuyuları Koruma Alanı İlan Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Su Kuyuları Koruma Alanı İlan Edildi

Yenişehir'deki içme suyu kaynakları, koruma alanı olarak belirlendi.

03.10.2024 09:48
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Bursa'nın Yenişehir ilçesi Söylemiş, Karacaahmet ve Subaşı mahallelerine içme suyu sağlayan kaynak ve kuyular için koruma alanı ilan edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında koruma alanına ilişkin bilgiye ve koordinatlara yer verildi.

Buna göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Söylemiş, Karacaahmet ve Subaşı mahallelerine içme suyu sağlayan kaynak ve kuyular, Yer Altı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ile İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri doğrultusunda koruma altına alındı.

Kaynak ve kuyuların içme suyu teminine katkısı yıllık yaklaşık 1 milyon 57 bin 536 ton olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Su Kuyuları Koruma Alanı İlan Edildi - Son Dakika

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