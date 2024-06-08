Bursa'da Su Oyunları Parkı Yaz Sezonuna Merhaba Dedi

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve Bursa'da bir ilk olan Su Oyunları Parkı, yaza 'merhaba' dediği sezonun ilk gününde çocuklarla doldu taştı. Çocuklar, 35 dereceyi bulan sıcaklıkta hem eğlendi hem de serinledi.

Yaz aylarında çocukların eğlenerek serinlemesi adına Sukaypark Tesisleri içerisinde hayata geçirilen Su Oyunları Parkı, havanın ısınmasıyla birlikte kapılarını çocuklara açtı. 2018 yılından bu yana, yaz aylarında çocukların vazgeçilmez adresi olan park, bu yıl da yaz sezonunun ilk gününde çocukların akınına uğradı. 660 metrekare alan üzerine kurulan Su Oyunları Parkı'nda, su kaydırağından su çemberlerine, su palmiyesinden su jetine kadar 20 çeşit oyun yer alıyor. Yenilenen yüzüyle 2024 yazına 'merhaba' diyen parka gelen çocuklar, suyun altında koşuşturarak hem eğlenmenin hem de serinlemenin keyfini yaşadı.

Su Oyunları Parkı, haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında çocuklara hizmet verecek.