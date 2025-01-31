Bursa\'da Sürücü Yolda Gördüğü Tilkiyi Salamla Besledi

BURSA'da bir sürücü, aracını durdurup, yolda gördüğü tilkiyi salamla besledi.
Uludağ yolunda tilki gören bir sürücü, aracını yol kenarına park edip, indi. Aracında bulunan salamla tilkiye besleyen sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Haber: Mehmet İNAN- Kamera: BURSA/
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