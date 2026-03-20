Bursa'da Sürücülerden Ambulansa Yol Verme Örneği

BURSA'da sürücülerin fermuar sistemi oluşturarak ambulansa yol verdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Osmangazi ilçesi Ankara Yolu üzerindeki yoğun trafikte, ambulansın sirenini duyan sürücüler, sağduyulu davranarak araçlarını uygun şekilde konumlandırdı. Şeritlerin kontrollü biçimde açılmasıyla, ambulans için geçiş koridoru oluşturuldu. Sürücülerin fermuar sistemini nizami şekilde uygulaması sayesinde ambulans, vakit kaybetmeden ilerleyişini sürdürürken, oluşturulan 'hayat koridoru' cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber: Yavuz YILMA-kamera: BURSA,
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?