EVİNDE YAKALANDI
Bursa'da evinin penceresinden sokağa bakan kız çocuğuna tacizde bulunan kişinin, güvenlik kamerası görüntülerinden Yaşar E. (66), olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yaşar E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Tacizci Yakalandı - Son Dakika
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