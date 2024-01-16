Bursa\'da tartıştığı erkek arkadaşı yüzünden hayatını kaybeden genç kadının cenazesi ailesine teslim edilecek

ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞMIŞ

Bursa'da 20 katlı rezidansın 11'inci katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybeden güzellik uzmanı Özlem Akman'ın (26), olaydan kısa süre önce bilinmeyen bir nedenle erkek arkadaşıyla tartıştığı belirtildi. Kardeşi Esra Akman'ın emniyette verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşı yüzünden sıkıntılar çekiyordu, akşam da tartışmaya başladılar. Neden tartıştıklarını sorduğumuzda, 'Namaz kılıp geleceğim, sonra size her şeyi anlatacağım' dedi. Bir süre sonra evde olmadığını fark ettik. Aşağı indiğimizde yerde yattığını gördük" dediği öğrenildi.

Özlem Akman'ın cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İsmail Hakkı SEYMEN-Yiğithan HÜYÜK/BURSA,