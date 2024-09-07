Osmangazi'de Yaya Güvenliği Sağlandı - Son Dakika
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Osmangazi'de Yaya Güvenliği Sağlandı

Osmangazi\'de Yaya Güvenliği Sağlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sokakta yayalar için tehlike oluşturan ve bazı kişilerin yürürken düşmesine neden olan bölümdeki asfalt zemindeki bozukluk onarıldı.

07.09.2024 16:46
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sokakta yayalar için tehlike oluşturan ve bazı kişilerin yürürken düşmesine neden olan bölümdeki asfalt zemindeki bozukluk onarıldı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokağı'ndaki sorunla ilgili bir esnaf tarafından güvenlik kamerası kayıtlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu 2 santimetrelik bölümü asfalt malzemesiyle doldurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen esnaf Dursun Coşkun, yaptığı açıklamada, derinliği çok az olan bu bölümün bazı yayalar tarafından fark edilemediğini, bazılarının ayağının burkulduğunu, kimilerinin düştüğünü söyledi.

İş yerinin kamera kayıtlarını sosyal medyada paylaştıklarını ifade eden Coşkun, "Bazı medya kuruluşları tarafından haber yapıldı. Böyle bir sıkıntı yaşandığını gören Osmangazi Belediyesi ekipleri, hemen gelerek çukuru onardı." dedi.

Bazı duyarsız vatandaşlar tarafından kaldırımlara otomobil park edildiğini dile getiren Coşkun, bu nedenle yayaların araçların geçtiği yerde yürümek zorunda kaldığını anlattı.

Coşkun, "Vatandaşlar, park eden araçlar yüzünden kaldırımları kullanamıyor. Kaldırımlar boş olsa ve vatandaşlarımız rahat bir şekilde kaldırımlarda yürüyebilse bu düşmelerin hiçbiri meydana gelmezdi. Vatandaşlarımız lütfen duyarlı olsunlar ve otomobillerini kaldırımlara park etmesinler." diye konuştu.

Başka bir esnaf Ümit Acın da sorunun giderilmesinden dolayı Osmangazi Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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