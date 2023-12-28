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Bursa'da Tekstil Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Tekstil Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'da bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan Yakup Altun, yük asansörü ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ancak Altun'un kurtarılamadığı belirlendi. İşçinin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bursa\'da Tekstil Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti
28.12.2023 - 16:57,
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Bursa'da bir tekstil fabrikasında yük asansörü ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Caddesi'ndeki fabrikada çalışan Yakup Altun (50), malzeme yüklediği sırada hareket eden asansör ile duvar arasında sıkıştı.

Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Altun'un öldüğü belirlendi.

İşçinin cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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