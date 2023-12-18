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Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, araç güneşliğini indiren sürücünün arkadan çarptığı TIR'da bulunan otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Bursa\'da TIR\'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü yaralandı
18.12.2023 - 11:36,  Güncelleme: 11:37
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BURSA'da sürücüsünün araç güneşliğini indirdiği sırada TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Ahmet Öz (43), yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Orhangazi ilçesi göl yolunda meydana geldi. İlçe merkezinden İznik Gölü istikametine giden Ahmet Öz'ün kullandığı 34 Z 0040 plakalı otomobil, yolun kenarında park halinde olan Rojhad Kurtoğlu idaresindeki 06 FZ 8814 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobildeki sürücü sıkışırken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Öz, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öz'ün durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazanın güneşliği indirirken meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Orhangazi, Ahmet Öz, İtfaiye, Son Dakika

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