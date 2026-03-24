Bursa\'da Tır Devrildi, 1 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

İbrahim Taşcan (40) yönetimindeki 16 Y 0017 plakalı ahşap malzeme yüklü tır, Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Taşçan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle Bursa istikametine kapanan yolun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.