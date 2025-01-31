Bursa'da TIR Kazası: Özbekistan Uyruklu Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da TIR Kazası: Özbekistan Uyruklu Sürücü Tutuklandı

Bursa\'da TIR Kazası: Özbekistan Uyruklu Sürücü Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden yavaşlayan TIR'a arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan Özbekistan uyruklu TIR sürücüsü tutuklandı.

31.01.2025 19:10  Güncelleme: 19:12
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken aniden yavaşlaması sonucu ölümlü kazaya yol açtığı suçlamasıyla gözaltına alınan Özbekistan uyruklu TIR sürücüsü Shojalıl Qılıchov tutuklandı. Kazada arkadan gelen TIR'ın sürücüsü Süleyman Balantekin (48) hayatı kaybetmişti.

Kaza dün saat 19.00 sıralarında İnegöl- Bozüyük yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Süleyman Balantekin idaresindeki 16 BFN 889 plakalı sunta yüklü TIR, önünde giden ve iddiaya göre aniden yavaşlayan Özbekistan uyruklu Shojalıl Qılıchov yönetimindeki 80 234 HBA plakalı boş TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sunta yüklü TIR, motor kısmından alev alırken sürücü Balantekin kabinde sıkıştı. Ağır yaralanan sürücü, kazayı görüp duran diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza sonrası şoka giren Özbekistan uyruklu sürücüye ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. TIR'da çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, seyir halindeyken aniden yavaşladığı belirlenen TIR sürücüsü Shojalıl Qılıchov'ı, gözaltına alındı. Özbekistan uyruklu sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazada hayatını kaybeden 2 çocuk babası Süleyman Balantekin ise bugün İnegöl'de toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da TIR Kazası: Özbekistan Uyruklu Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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