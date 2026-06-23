Bursa'da TIR ve otomobil kazası: Yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da TIR ve otomobil kazası: Yaya hayatını kaybetti

Bursa\'da TIR ve otomobil kazası: Yaya hayatını kaybetti
23.06.2026 02:17
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Bursa Çevre Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan yayaya TIR çarptı, ardından otomobil altında kaldı.

BURSA Çevre Yolu üzerinde karşıya geçmeye çalışan yayaya TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya, arkadan gelen otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre otobanda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya M.K. yönetimindeki 33 ZL 316 plakalı TIR çarptı. Kazanın şiddetiyle metrelerce savrulan yaya, aynı yönde seyreden M.Y. idaresindeki 11 DY 133 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen yayanın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Bursa, Kaza, Son Dakika

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