Bursa'da Toplu Ulaşımda Yapay Zeka Dönemi Başladı - Son Dakika
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Bursa'da Toplu Ulaşımda Yapay Zeka Dönemi Başladı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda güvenliği artırmak için 360 araçta yapay zeka destekli şoför izleme sistemini devreye aldı. Sistem, sürücülerin uyku hali, telefonla konuşma gibi dikkat dağıtıcı durumlarını anında tespit ederek BURULAŞ denetim ekiplerine uyarı gönderiyor.

09.10.2024 09:48  Güncelleme: 09:58
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Bursa'da toplu ulaşımda 'yapay zeka' dönemi

Toplu ulaşım sürücülerinin uyuması, telefonla konuşması ve dikkat dağıtıcı durumlarına anlık yapılan takiple müdahale ediliyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi 360 araçta yapay zeka destekli şoför izleme sistemini devreye alarak yolcuların daha güvenli ve konforlu seyahat etmelerini sağlıyor. Toplu ulaşım araçlarının sürücülerinin uyuması, telefonla konuşması veya dikkat dağıtıcı durumlarına anlık takip ve müdahale yapılıyor.

Bursa'da toplu ulaşımı daha da ulaşılabilir hale getirip, kalite ve konforu en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda bir yeniliği daha devreye aldı. Her gün toplu taşıma araçlarında yüz binlerce vatandaşı taşıyan BURULAŞ, 360 araçta yapay zeka destekli şoför izleme sistemini devreye aldı. Yapay zeka destekli sistem, şoförün sürüş sırasında olası uykulu olma ve telefonla konuşma gibi dikkati dağıtıcı durumları ve yolcuların güvenliğini riske atan her türlü davranışını anında tespit ediyor. Olası riskleri önceden tespit eden sistem, BURULAŞ denetim ekiplerine uyarı gönderiyor. Böylece ekipler duruma hızlıca müdahale ederek olası kazaların ve güvenlik ihlallerinin önüne geçmiş oluyor. Şoförlerin sorumluluk bilincini artıran, daha dikkatli ve özenli bir sürüş sergilemelerini sağlayan sistem, Bursalıların daha güvenli ve konforlu yolculuk yapmasına da imkan sağlıyor.

BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, otobüslerle yapılan toplu taşıma hizmetinde yeni bir sistemi devreye aldıklarını söyledi. Yapay zeka destekli şoför davranış takip sistemi adı verilen uygulamayı 546 otobüsün 306'sında devreye aldıklarını anlatan Beşli, "Bu yeni sistemi tüm otobüslerimizde uygulayacağız. Sistem, seyahat esnasında şoförlerin uyumsuz ve uygunsuz hareketlerini bize bildiriyor. Uyuklarsa, sigara içerse, telefonla konuşursa, ani manevralar yaparsa, kendilerine öğretilenlerin dışında hareket tarzlarına girerlerse sistem bizi uyarıyor. Uyardığında da biz hemen müdahale edebiliyoruz. ya telefonla arıyoruz ya da sahadaki denetim elemanlarımız olaya müdahale ediyor. Alanda yaptığımız kontrol ve denetimlerde tespit ettiklerimizin dışında çok daha kısa sürede bilgi almamızı ve müdahale etmemizi sağlıyor. Amacımız, öncelikle taşıdığımız yolcuların güvenliğidir. İkinci olarak çalışan şoförümüzün, aracımızın ve ulaşımın güvenliğidir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Toplu Ulaşımda Yapay Zeka Dönemi Başladı - Son Dakika

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