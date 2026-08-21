Bursa'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Bursa\'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Nilüfer'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde Yalçın Ö. yönetimindeki 34 NVG 362 plakalı otomobil ile Gülçin K. idaresindeki 16 GY 114 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, özel güvenlik görevlisi Yalçın Ö. ve yanındaki iş arkadaşı Olgun Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Diğer otomobildeki Gülçin K. ve Yağmur Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yaralılardan Gülçin K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada kazada park halindeki iki otomobil de hasar gördü.

Kaynak: AA

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