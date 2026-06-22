Bursa\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kamyonetle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi Sırameşeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Amasya'dan Bursa'ya gelen Ömer A. (58) yönetimindeki 16 ABT 242 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Sağ şeritte ilerleyen 11 ABY 750 plakalı kamyonete çarpan otomobil, refüjü aşıp kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü Ömer A. ile araçta bulunan Döndü A. (61) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.