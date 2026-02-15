Bursa'da Trafik Kazası: Eşini Kaybeden Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Trafik Kazası: Eşini Kaybeden Sürücü Yaralandı

15.02.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilde sürücü yaralandı, eşi öldü.

1) HAFRİYAT KAMYONUYLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI, EŞİ ÖLDÜ

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Şen (77) yaralanırken, yanındaki eşi Emine Şen (70) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Orhaneli- Bursa yolu Çöreler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Orhaneli yönüne giden Rasim Kanat yönetimindeki 16 DR 2606 plakalı hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen Mustafa Şen'in kullandığı 16 AIP 988 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan her iki araç şarampole düşerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan eşi Mustafa Şen ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Orhaneli, Güncel, Trafik, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Trafik Kazası: Eşini Kaybeden Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Resmen başlarına taş yağdı Resmen başlarına taş yağdı
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 17:00:49. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Trafik Kazası: Eşini Kaybeden Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.