Bursa'da Trafik ve Asayiş Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Trafik ve Asayiş Denetimi

09.03.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da polis dronla denetim yaparak araçları durdurdu, GBT sorguları ve aramalar gerçekleştirdi.

BURSA'da, polis ekipleri tarafından trafik ve asayiş uygulamasında çok sayıda araç durdurulup, sürücüler ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapılırken, uygulama anları dronla görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için ilçede akşam saatlerinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Cadde giriş ve çıkışına kurulan kontrol noktalarında denetimler sıkılaştırıldı. Uygulama kapsamında durdurulan çok sayıda araçta arama yapıldı. Sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri gerçekleştirilirken, şüpheli görülen araçların bagajları ve iç kısımları polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Trafik ekipleri ise araçların belgelerini kontrol ederek, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Polisin denetimi de dronla havadan görüntülendi.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: DHA

Asayiş, Trafik, Güncel, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Trafik ve Asayiş Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar Rizespor’dan üst üste 3. galibiyet Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Fatih Karagümrük’ü de yenemedi Burak Yılmaz için çanlar çalıyor Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 12:19:37. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Trafik ve Asayiş Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.