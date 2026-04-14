Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu'da Yol Yapım ve Asfalt İşlemlerine Devam Ediyor

14.04.2026 14:22  Güncelleme: 15:34
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu ilçesinde kumlukalan mahallesinde toplam 1200 metrelik alanda asfalt, pmt ve alt temel malzemesi ile yol yapım işlemlerine başladı. Proje, ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale getirilmesini amaçlıyor.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla Gürsu ilçesinde yol yapım ve asfalt işlemlerine devam ediyor.

Gürsu ilçesinde ulaşım yatırımlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kumlukalan Mahallesi'ndeki 1200 metrelik güzergahta toplam 3 bin ton asfalt, 3 bin ton pmt ve 2 bin ton alt temel malzemesi kullandı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü'ne bağlı 15 personel, 20 kamyon ve 7 iş makinesiyle yürütülen yol yapım ve asfalt kaplama imalatının kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, güzergah hem araç hem de yaya ulaşımı açısından daha güvenli hale getirilmiş olacak.

Ulaşımla ilgili taleplerinin kısa sürede karşılandığını belirten Kumlukalan Muhtarı Raşit Uslu, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

