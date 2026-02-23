Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.28 Kg Esrar Ele Geçirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Gerekli izinlerin ardından operasyon için harekete geçen polis eve baskın yaptı.
Yapılan aramalarda 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.E, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
