Bursa'da uyuşturucu ticareti operasyonu: 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu ticareti operasyonu: 12 kişi yakalandı

Bursa\'da uyuşturucu ticareti operasyonu: 12 kişi yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı. Operasyonda ele geçirilen maddeler arasında 253 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve tüfekler de bulunuyor. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

24.02.2024 16:09  Güncelleme: 16:11
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı.

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere baskın yaptı.

Operasyonda yakalanan 12 kişiden R.P'nin 4 yıl 7 ay, H.Ö'nün ise 1 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu belirlendi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 253 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 30 fişek ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan Y.K, H.A. ve M.S'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'da uyuşturucu ticareti operasyonu: 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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