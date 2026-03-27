Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 728 Kilo Ele Geçirildi

27.03.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 728 kilo 500 gram sentetik ecza ham maddesinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, A.K, S.K, B.O. ve B.G.Ö'yü yakaladı.

Zanlıların ikametleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 728 kilo 500 gram sentetik ecza ham maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 18:09:34. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.