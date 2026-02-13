Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 84 Tutuklama

Bursa merkezli 4 ilde 1000 polisle gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 102 şüpheliden 84'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa merkezli Bolu, Artvin ve Edirne'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Belirlenen 84 adrese helikopter, 3 insansız hava aracı, 12 narkotik dedektör köpeği, 170 ekip halinde 1000 personel ile gerçekleştirilen operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı.
Özel harekat polislerinin koçbaşı ile kapıları kırıp girdiği evlerde yapılan aramalarda yaklaşık 6 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 54 sentetik hap, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 486 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheleilerden 84'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 şüpheliye ev hapsi cezası verilirken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
