Bursa'da Uyuşturucu Soruşturmasında Tutuklu Sayısı 40 Oldu - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Soruşturmasında Tutuklu Sayısı 40 Oldu

11.06.2026 21:28
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Bursa merkezli uyuşturucu soruşturmasında 40 kişi tutuklandı, 52 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa merkezli uyuşturucu soruşturmasında tutuklu sayısı 40'a yükseldi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ilçeye çevre il ve ilçelerden uyuşturucu getirerek satanlara yönelik çalışma kapsamında, bugün işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 29 kişiden 23'ü tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yaklaşık 4 ay süren araştırma, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçunu işledikleri iddia edilen 52 şüphelinin kimlikleri tespit edilmiş, zanlıların yakalanmasına yönelik Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Bursa'nın yanı sıra Yalova, İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 45 adreste arama ve yakalama çalışması yapılmış, helikopter ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında 52 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dün işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen 23 kişiden 17'si tutuklanmış, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Uyuşturucu Soruşturmasında Tutuklu Sayısı 40 Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayşe Güneş Ayşe Güneş:
    40 kişi tutuklanmış diyo ya ne güzel tabi ama bu kadarı mı yani bunlar kim nereden geliyo bu kadar insan bi anda tutuklanmış ben mi haber okumuşum yanlış mı anlıyom ya memleket neye döndü 0 0 Yanıtla
  • Erhan Uysal Erhan Uysal:
    dört ay süren bir çalışma imiş demek ki ciddi bir soruşturma yürütülmüş olmalı bu konuda. ama tam olarak ne kadar uyuşturucu ele geçirildiği de merak ettim açıkçası 0 0 Yanıtla
  • Evrim Lenk Evrim Lenk:
    güzel haber sonunda böyle operasyonlar yapılıyo artık emniyet güzel çalışmış 40 kişi tutuklanması çok iyi 0 0 Yanıtla
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