Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

13.05.2024 15:19
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Geçit Mahallesi 2. Gündoğdu Sokak'ta yaptıkları çalışmada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan M.C, S.K. ve M.B'nin yapılan üst aramalarında M.B'nin üstünden toplam bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli M.B'nin uyuşturucu maddeyi M.A.J'den aldığını söylemesi üzerine Güneştepe Mahallesi Yürekli Sokak'ta ekipler tarafından yakalanan M.A.J'nin üzerinden 1 adet kurusıkı tabanca ile toplam bir miktar daha sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 900 lira çıktı.

Şüpheli M.A.J'nin ikametinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı 1 adet şarjör ile 5 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.C, S.K, M.B. ile M.A.J'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Osmangazi, Bursa, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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