Bursa'nın Yenişehir ilçesinde buğday tarlasında çıkıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürerken, tarladaki bir biçerdöver alevlerin arasında kaldı. Biçerdöverin yandığı anlar ile helikopterlerin yangına havadan müdahalesi kameralara yansıdı.
Haber-Kamera: Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Yangın Biçerdöveri Sardı - Son Dakika
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