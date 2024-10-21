Bursa\'da Yapay Zeka Destekli Robot: Tomyris

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Bursa'da, Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bilişim firmasının, ilk fazını robotik kodlama eğitim materyali olarak tasarladığı robot "Cuma"nın kardeşi yapay zekaya sahip "Tomyris" 9 farklı mimik yapabiliyor.

Yazılım sektöründe 2002'den bu yana hizmet veren Biorobotec firması, Ulutek Teknopark'ın avantajlarını kullanarak kodlama eğitim seti, asistan robot ve insansı biyonik robot üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Firma ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle ilk aşama çalışmalarının ardından robotik kodlama eğitim materyali olarak kafa, gövde ve kollar şeklinde üretilen, kadın erkek, çocuk yetişkin ayrımı yapabilen, karşısındaki kişinin el, yüz hareketlerini taklit edebilen robot "Cuma"nın ardından ikinci aşamanın ilk örneği olan yapay zeka asistanı Tomyris, 40 günde üretildi.

Yüzündeki geliştirmeler sayesinde 9 farklı duyguyu mimiklerle gösterebilen Tomyris'in, yapay zekayla görüntü işleme, dil, duygu çözümleme, sorulara yanıt verebilme gibi beceriler kazanması için çalışılıyor.

Şu anda üst gövdesi imal edilen ve yüzünde insansı görünüm için silikon deri çalışmaları devam eden Tomyris'in, yeni beceriler kazandırılarak 4 yıl içinde sahaya çıkıp, kurum ve kuruluşlarda asistanlık görevlerini yapması hedefleniyor.

AR-GE çalışmalarında, yetişkin formunda 1,80 metre boyunda biyonik bir fiziki asistana dönüştürülmesi amacıyla yapılan Tomyris, daha gelişmiş bir hale getiriliyor.

Firman sahibi Adem Aksu, AA muhabirine, Biorobotec olarak başlattıkları insansı robot projesinde ilk aşamayı Cuma ile geçen yıl eğitim teknolojileri alanında tamamladıklarını, bu yılsa 2. faz olan insansı robot evresine başladıklarını anlattı.

"40 günde yetiştirdiğimiz Tomyris robotumuz, gelecekteki Tomyris'in adımları aslında. 4 yıl içinde Tomyris robotumuzu insansı görünümüyle sahada görmeye başlayacağız." diyen Aksu, şunları kaydetti:

"Bu 40 gün içinde Tomyris, şu anda yüzünde 9 farklı duygu durumunu yansıtabiliyor. 'Türkiye'nin ilk gerçek insansı robotu' dememizdeki neden de bu. Tomyris şu anda gülümseme, sevinç, üzüntü, şaşkınlık, korku gibi duyguları yüz kaslarıyla ifade edebiliyor. Gelecekte ise yapay zeka aracılığıyla duygu çözümleme sayesinde konuştuğu kişinin durumuna göre duygu durumunu ayarlayıp yüz mimiklerini buna göre hareket ettirebilecek."