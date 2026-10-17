Bursa'da yasa dışı bahis finansmanına yönelik operasyonda 16 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da yasa dışı bahis finansmanına yönelik operasyonda 16 kişi tutuklandı

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Bursa'da yasa dışı bahis finansmanına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. MASAK raporlarında bağlantılı hesaplarda 652 milyon 717 bin 453 lira para trafiği tespit edildi.

Bursa'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis finansmanına aracılık eden kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapay zeka destekli yürütülen çalışmalarda, bahse konu banka hesapları ve hesaplarla bağlantılı kişilere ilişkin temin edilen MASAK raporlarında 652 milyon 717 bin 453 lira para trafiği tespit edildi.

Yasa dışı bahis ve bahsin finansmanına aracılık ettiği değerlendirilen 21 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da yasa dışı bahis finansmanına yönelik operasyonda 16 kişi tutuklandı - Son Dakika
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