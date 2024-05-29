Bursa\'da Yaya Kaza Geçiren Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması nedeniyle yaralanan kişi hastanede tedaviye alındı.

Demirtaşpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde M.Y. idaresindeki 35 DC 7904 plakalı otomobil, trafik ışıklarının bulunduğu bölümde karşıya geçmeye çalışan Serhat B'ye (33) çarptı.

Serhat B'nin yaralandığı kaza yerine çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü M.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, yolun karşısına doğru yürüyen Serhat B'ye çarpan otomobilin, bir binanın duvarına da çarparak durduğu görülüyor.