Bursa'da Yeğen Amcasını Bıçakladı: Hayati Tehlike Süren Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Yeğen Amcasını Bıçakladı: Hayati Tehlike Süren Yaralı

Bursa\'da Yeğen Amcasını Bıçakladı: Hayati Tehlike Süren Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yeğeni Kadir Z. tarafından bıçaklanan Efe Z. ağır yaralandı. 15 bıçak darbesi alan Efe Z., yoğun bakımda solunum cihazına bağlı şekilde tedavi ediliyor. Olayın ardından Kadir Z. gözaltına alındı.

06.01.2025 14:29  Güncelleme: 14:31
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BURSA'da, tartıştığı yeğeni Kadir Z.'nin (20) bıçakladığı Efe Z.'nin (27) kafa, göğüs, sırt ve karın bölgesinden 15 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Hayati tehlikesi süren Efe Z., yoğun bakımda solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Kadir Z. ile amcası Efe Z. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Kadir Z., yanındaki bıçakla amcasını defalarca bıçakladı. Efe Z. yere yığılırken, şüpheliye çevredekiler müdahale etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda kullandığı bıçakla yakalanan Kadir Z., kendisine tepki gösteren çevredekiler tarafından linç edilmekten polis tarafından kurtarıldı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, polis ekiplerinin kalabalığı engelleyip, şüpheliyi hızla ekip aracına götürdüğü görüldü.

Ağır yaralanan Efe Z., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ameliyata alınan Efe Z.'nin kafa, göğüs, sırt ve karın bölgesine 15 bıçak darbesi aldığı tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören Efe Z.'nin, göğüs cerrahi, beyin cerrahı ve genel cerrahi uzmanları tarafından tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

Bu arada, polisin gözaltına aldığı Kadir Z.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Osmangazi, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Yeğen Amcasını Bıçakladı: Hayati Tehlike Süren Yaralı - Son Dakika

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