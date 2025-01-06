Bursa\'da Yeğen Amcasını Bıçakladı: Hayati Tehlike Süren Yaralı

Güncel

BURSA'da, tartıştığı yeğeni Kadir Z.'nin (20) bıçakladığı Efe Z.'nin (27) kafa, göğüs, sırt ve karın bölgesinden 15 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Hayati tehlikesi süren Efe Z., yoğun bakımda solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Kadir Z. ile amcası Efe Z. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Kadir Z., yanındaki bıçakla amcasını defalarca bıçakladı. Efe Z. yere yığılırken, şüpheliye çevredekiler müdahale etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda kullandığı bıçakla yakalanan Kadir Z., kendisine tepki gösteren çevredekiler tarafından linç edilmekten polis tarafından kurtarıldı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, polis ekiplerinin kalabalığı engelleyip, şüpheliyi hızla ekip aracına götürdüğü görüldü.

Ağır yaralanan Efe Z., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ameliyata alınan Efe Z.'nin kafa, göğüs, sırt ve karın bölgesine 15 bıçak darbesi aldığı tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören Efe Z.'nin, göğüs cerrahi, beyin cerrahı ve genel cerrahi uzmanları tarafından tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

Bu arada, polisin gözaltına aldığı Kadir Z.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.