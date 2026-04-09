Şahin Biba, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seçildi

Mustafa Bozbey'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Huzurpark'taki Belediye Meclis Salonu'nda toplanarak yeni başkan vekilini seçti. Meclis Başkanvekili Oktay Yılmaz, Belediye Kanunu hükümleri gereğince seçim yapılacağını açıkladı. CHP Grubu aday çıkarmazken, AK Parti ve MHP Grubu, AK Parti Grup Sözcüsü Şahin Biba'yı aday gösterdi.

Gizli oylama sonucunda ilk turda 61 oy alan Biba, üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için ikinci ve üçüncü turlara geçildi. Üçüncü turda salt çoğunlukla 61 oy alarak Belediye Başkan Vekili seçildi. Seçim sonrası konuşan Biba, Bursa'nın iradesinin meclisteki temsil dağılımından okunduğunu belirterek, 'hukuk içinde işleyen bu demokratik sürece ve milletin meclise yansıyan tercihine saygı duymaya davet ediyorum' dedi.

Biba, demokrasinin milletin temsil vasıtası olduğunu vurgulayarak, meclis çoğunluğuna saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Bursa'nın tarihi ve medeni değerlerine atıfta bulunarak, hizmet odaklı bir anlayışla çalışacaklarını, tüm ilçelerde kesintisiz hizmet sunacaklarını ve Bursalıların huzurunu öncelik edineceklerini söyledi. Konuşmanın ardından meclis üyeleri Biba'yı tebrik etti.