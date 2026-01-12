(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlenen "Yüreğimizdeki Ezgiler" konserine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından hazırlanan "Yüreğimizdeki Ezgiler" konserinde Serap Nevin Omurtay, Cansel Torun Koşar ve Semih Ersoy sahne aldı.
Türk halk müziğinin sevilen eserlerini Bursalılar için seslendiren solistler, performanslarıyla dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Konseri ilgiyle dinleyen konuklar, gecenin sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.
Son Dakika › Güncel › Bursalı Sanatseverlerden 'Yüreğimizdeki Ezgiler' Konserine Yoğun İlgi - Son Dakika
