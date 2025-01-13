Bursa'da Zihinsel Engelli Necmettin Sönmez 6 Günlük Kayıp - Son Dakika
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Bursa'da Zihinsel Engelli Necmettin Sönmez 6 Günlük Kayıp

Bursa\'da Zihinsel Engelli Necmettin Sönmez 6 Günlük Kayıp

Bursa'da alışverişe çıkan zihinsel engelli Necmettin Sönmez, 6 gündür kayıp. Güvenlik kameraları, Sönmez'in Uludağ eteklerindeki ormana girdiğini gösteriyor. Arama çalışmaları devam etmekte.

13.01.2025 15:23  Güncelleme: 16:02
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BURSA'da babasıyla alışverişe çıktığı sırada kaybolan zihinsel engelli Necmettin Sönmez'den (46), 6 gündür haber alınamıyor. Güvenlik kamerası görüntülerinden Uludağ eteklerindeki ormana girdiği görülen Sönmez'i, arama çalışmaları sürüyor.

Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Necmettin Sönmez, 8 Ocak'ta babası Muhittin Sönmez (75) ile birlikte Tarihi Kapalı Çarşı'ya alışverişe gitti. Babasının elini bırakan Sönmez, çarşıdaki kalabalığın arasında kayboldu. Muhittin Sönmez, oğlunu bulamayınca, polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Tarihi Kapalı Çarşı'dan itibaren tüm güvenlik kamerasını adım adım izleyen ekipler, Sönmez'in kaybolduğu gün Yıldırım ilçesi Mollarap Mahallesi'ndeki bir sokaktan geçtiğini tespit etti.

58 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, Sönmez'in Zeyniler Mahallesi üzerinden orman yoluna doğru ilerlediğini gördü. Bunun üzerine aramalar, o bölgede yoğunlaştırıldı. 11 Ocak'ta Uludağ eteklerindeki ormanda jandarma, AFAD ve İHH, ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Arama-kurtarma ekipleri şu ana kadar 58 kilometrelik bir alanda arama çalışması yaparken, Necmettin Sönmez'in izine henüz ulaşılamadı.

'HAYATTA KALMA ŞANSI AZALIYOR'

Necmettin Sönmez'in yeğeni Nihal Sönmez (23), aileden 100 kişinin de amcası için bölgede nöbet tuttuğunu belirterek, "Amcam Necmettin Sönmez 6 gündür kayıp. Amcam 180 boylarında, 75 kilo, üzerinde haki yeşili mont, lacivert eşofman ve lacivert kazak ile kayboldu. En son yetkililerin bulduğu güvenlik kamerası görüntülerinde orman yoluna girdiği gözüküyor. Hava yağışlı ve yoğun bir sis var. Amcamın hayatta kalma şansı her geçen saat azalıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Zihinsel Engelli Necmettin Sönmez 6 Günlük Kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Zihinsel Engelli Necmettin Sönmez 6 Günlük Kayıp - Son Dakika
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