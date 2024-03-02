Bursa'da bir eve girerek ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kadın şüpheliden biri gözaltına alındı.
Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde yaşayan M.A.V, polise başvurarak, evinden altın ve elmas kolyeler, yüzük, bilezik gibi ziynet eşyalarının çalındığı ihbarında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık değeri 500 bin lira olan altınların bulunması için çalışma başlattı.
Evin bulunduğu sitenin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların E.B. (22) ve E.U. (24) olduğunu belirledi.
Hamile olduğu ve doğumunun yaklaştığı, 31 suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen E.B, Değirmenönü Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Polis, zillerine basıp içeride kimsenin bulunmadığını tespit ettikleri dairelerin kapılarını ince plastik kartlarla açtıkları anlaşılan zanlılardan 89 suçtan kaydı olan E.U'nun da yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
Kamera kayıtlarında, şüphelilerin hırsızlık amacıyla söz konusu dairenin bulunduğu apartmana girdiği, bir süre sonra birlikte çıktığı görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Ziynet Eşyası Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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