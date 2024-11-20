Bursa'daki Fabrikada Gaz Sızıntısı Kontrol Altına Alındı

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FABRİKADAN AÇIKLAMA: GAZ SIZINTISI KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki iplik fabrikasının boyahanesinde meydana gelen kimyasal gaz sızıntısı kontrol altına alındı. Gazdan etkilenen işçilerin kaldırıldıkları hastanede kontrolleri sürerken, fabrikadan yapılan açıklamada, "Bugün, fabrikamızın boyahane sahasında kimyasal reaksiyon kaynaklı bir salınım gerçekleşmiştir. Sızıntıdan etkilenen çalışanlarımız, derhal iş yeri hekimimiz ve hemşirelerimizin refakatinde ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Olayın hemen ardından boyahane bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve gaz sızıntısı kontrol altına alınmıştır. Çalışanlarımızın sağlık durumları yakından takip edilmekte olup olaydan etkilenen çalışanlarımız tedbir amaçlı ayakta tedavi edilmektedir. Olayla ilgili tüm gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. İş güvenliği önlemlerimiz en üst seviyede olup, benzer durumların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır" denildi.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),