Bursa'daki İlkokul Öğrencileri Engellilere Tekerlekli Sandalye Bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'daki İlkokul Öğrencileri Engellilere Tekerlekli Sandalye Bağışladı

Bursa\'daki İlkokul Öğrencileri Engellilere Tekerlekli Sandalye Bağışladı

Bursa'daki bir ilkokulun 3'üncü sınıf öğrencileri, biriktirdikleri okul harçlıklarıyla aldıkları 12 tekerlekli sandalyeyi engelli bireylere bağışladı. Okul idaresinin izniyle başlatılan proje kapsamında, öğrencilerin ailelerinin de desteğiyle 2'si sporcular için özel olarak tasarlanan 12 manuel tekerlekli sandalye alındı. Sandalyeler, düzenlenen törenle engelli bireylere teslim edildi.

31.05.2024 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki bir ilkokulun 3'üncü sınıf öğrencileri, 2 yılda biriktirdiği okul harçlıklarıyla aldıkları 12 tekerlekli sandalyeyi engelli bireylere bağışladı.

Okul idaresinin izniyle 2022-2023 eğitim öğretim yılında 2B sınıfı tarafından "Özgürlüğü Hayal Edenlere Umut Oluyoruz" adlı proje başlatıldı.

Öğretmen Harun Alaçam öncülüğünde yürütülen proje, bu eğitim öğretim yılında da sürdürüldü.

Okulun 3B sınıfındaki 29 öğrencinin ailelerinin de destekleri ile biriktirdiği harçlıklarla 2'si sporcular için özel olarak tasarlanan 12 manuel tekerlekli sandalye alındı.

Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi yetkilileriyle iletişime geçen idareciler, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan engellileri belirledi.

Kurdelelerle süslenen tekerlekli sandalyeler, okul bahçesinde düzenlenen törene katılan 3 engelliye teslim edildi. Diğer 9 tekerlekli sandalye ise engellilerin adreslerine gönderildi.

Okul Müdürü Murat Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdikleri çalışmaya katkı koyan öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Geçmiş yıllarda da ihtiyaç sahiplerini tekerlekli sandalyelerle buluşturduklarını belirten Kutlu, "Sandalyelerin 2 bin 500-3 bin lira maliyeti var. Aynı zamanda bu bireylerimizin spor yapanlarını da bildiğimiz için onlara özel ayrı sandalyeler temin ettik. 5-6 bin lira civarında da onların maliyeti var. Mevcudumuz az görünse de çok ciddi bir sayıda tekerlekli sandalyeyi teslim etmiş olduk." dedi.

"İçimizde tarifsiz bir heyecan, sevinç, mutluluk var"

Kutlu, iyiliğin yaygınlaşması, kötülüğün bertaraf edilmesi amacıyla böyle projeler üretip öğrenci ve velilerle hayata geçirmeye devam edeceklerini anlattı.

Böyle bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kutlu, şunları kaydetti:

"Bu hisleri dile dökmek, kağıda kaleme döküp yazmak çok zor. İfade etmekte zorlanıyoruz. Görevimiz icabı öğrencilere günde 5-6 saat ders anlatıyoruz ama bunu ifade etmek gerçekten çok zor. İçimizde tarifsiz bir heyecan, sevinç, mutluluk var. Onların bu ihtiyaçlarını gidermenin gururunu hissediyoruz. Onların her birini kendimizin yerine, aile bireylerimizin yerine koyarak değerlendirdik. Bundan dolayı çok mutlu olduk."

Öğrencilerden Masal Çuhacıoğlu da aile bireylerine ve projeye katkıda bulunan sınıf arkadaşlarına teşekkür etti.

Engelli bireylere yardım etmekten mutluluk duyduğunu aktaran Çuhacıoğlu, "Tekerlekli sandalye alarak onlara teslim ettik. Sınıfta ailelerimizin desteğiyle beraber harçlıklarımızı değerlendirerek para topladık. Böyle bir duyguyu tatmak çok güzel." ifadesini kullandı.

Aynı sınıftan Ceyda Eren, "Yürüyemeyen insanlara umut olduk. Sınıfta küçük küçük paralarımızı değerlendirdik, onlara tekerlekli sandalye aldık. Ailemizin de bize çok katkısı oldu. Çok mutluyum. İnsanların hayatını kolaylaştırabildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Tekerlekli sandalye bağışı yapılan 9 yaşındaki yüzde 95 bedensel engelli Mehmet Hasan Timur ise verilen hediyenin anlamlı olduğunu belirterek, "Öğrenci arkadaşlar burada gösteri yaptılar. Ardından bize tekerlekli sandalye verildi. Çok mutluyum. Tekerlekli sandalyeyle daha rahat istediğim yere gidebileceğim. Hepsine çok teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Bursa, Spor, Engelliler, İnsan Hakları, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'daki İlkokul Öğrencileri Engellilere Tekerlekli Sandalye Bağışladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
09:10 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump’ın bağış sitesi çöktü "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın bağış sitesi çöktü
08:57 BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılmayacak BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:10:49. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'daki İlkokul Öğrencileri Engellilere Tekerlekli Sandalye Bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement