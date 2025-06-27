OGM: YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı. OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Tam kontrolün sağlanmasına yönelik çalışmalar ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir" denildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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