Bakan Tunç: (Bursa adliyesindeki silahlı saldırıya ilişkin) Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır.
Son Dakika › Güncel › Bursa'daki Silahlı Saldırı Sonrası Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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