Bursa'daki Yol Genişletme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Bursa'daki Yol Genişletme Çalışmaları Tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa-İzmir Karayolu üzerindeki Acemler Kavşağı ile Mudanya Kavşağı arasındaki yol genişletme çalışmalarını tamamladı. Başkan Bozbey, bu çalışmalarla birlikte bölgedeki trafik sıkışıklığının büyük ölçüde giderildiğini açıkladı.

04.03.2025 14:58
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Bursa- İzmir Karayolu Acemler Kavşağı ile Mudanya Kavşağı arasındaki Soğukkuyu kavşak bölgesinde yürütülen yol genişletme ve bordür düzenleme çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Ulaşım konusunda yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Acemler'deki ilave şerit çalışmalarını tamamladı. Acemler İstasyonu ve BUSKİ binası önünden itibaren sol üç şeritten İzmir istikametine, sağ şeritlerden ise Mudanya ve Hürriyet tarafına kesintisiz ulaşım sağlanırken, bölgedeki yoğunluk da büyük ölçüde giderildi.

Çalışmalarda 50'ye yakın iş makinesi görev aldı, bin 523 ton frezeleme, 933 ton dolgu, 608 ton alt temel, 2496 ton PMT, 965 ton bitümlü temel, 69 ton binder ve 3730 ton aşınma asfalt işlemi yapıldı. Toplam 8 bin 868 ton malzeme imalatı gerçekleştirilirken, yağmur suyu deplasesi için toplam 25 taban ve ızgaradan oluşan imalat yapıldı.

Kazı dolgu çalışması kapsamında ise 16 bin metreküp kazı, 23 bin 375 ton alt temel dolgu serme sıkıştırma, 1250 metre aydınlatma hattı, 30 adet aydınlatma direği, 3 adet elektrik panosu işlemi, bordür-tretuvar çalışmaları kapsamında 2 bin 300 metre bordür, 3 bin 250 metrekare parke döşenmesi, 245 metreküp beton işlemi yapıldı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Acemler-Soğukkuyu arası İzmir istikametinde 16 adet Yönlendirme Oku uygulamasıyla dört adet Mudanya ve 12 adet İzmir yönlendirme şablonu uygulaması, 2,1 kilometre orta çizgi ve 1,4 kilometre kenar çizgi çalışması, yine İzmir istikameti gidiş yönünde 2,4 kilometre orta çizgi ve 4,6 kilometre kenar çizgi çalışması yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin en büyük sorunlarından birisinin trafik ve ulaşım olduğunu belirterek, bu yönde bilimsel çalışmalar ışığında önemli adımlar attıklarını söyledi.

Bursa ulaşımının can damarı olan Acemler'deki trafik sıkışıklığını gidermek için bir süre önce başlattıkları çalışmaların tamamlandığını dile getiren Başkan Bozbey, "Çalışmaların tamamlanmasıyla yol güzergahları birbirinden tamamen ayrıldı. Acemler İstasyonu ve BUSKİ binası önünden itibaren sol üç şeritten İzmir istikametine, sağ şeritlerden ise Mudanya ve Hürriyet'e kesintisiz ulaşım sağlanabiliyor. Sürücüler, Soğukkuyu çıkışının devamında Mudanya ve Nilüfer güzergahlarına devam edebiliyor. Bu çalışmayla bölgedeki trafiğin rahatladığını ve sıkışıklığın büyük ölçüde önlendiğini söyleyebiliriz. Ulaşım konusunda yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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