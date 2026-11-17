Bursa Emniyetinin üç operasyonunda 19 göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da göçmen kaçakçılığına yönelik kent genelinde düzenlenen üç ayrı operasyonda 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yasal kalış hakkı ve kimliği bulunmayan göçmenler sınır dışı için İl Göç İdaresine sevk edilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi, suç failleri ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Kent genelinde üç ayrı operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli işlerde çalıştırılan 19 yabancı uyruklunun yasal kalış haklarının bulunmadığını ve kimliksiz olduklarını belirledi.
Düzensiz göçmenler gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini organize ettiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?