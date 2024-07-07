Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te Vatandaşlar Milli Maçı Dev Ekranlardan İzledi

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Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

Bursa'da Hüdavendigar Kent Parkı, Mudanya Sahili ve Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde dev ekran kuruldu.

"Sandalyeni kap gel" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Türkiye- Hollanda maçını izledi.

Milli takım forması giyen vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu.

Eskişehir

Eskişehir'de vatandaşlar, Hollanda-Türkiye karşılaşmasını Dede Korkut Parkı ve Kum Saha Park'ta kurulan ekranlarda izledi.

Dede Korkut Parkı'nı dolduran yüzlerce Eskişehirli, müsabaka sırasında alkış ve tezahüratlarda bulundu.

Milli takım forması giyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla heyecanla karşılaşmayı izledi.

Karşılaşmayı AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu ile AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da vatandaşlarla birlikte seyretti.

Bilecik

Bilecik'te vatandaşlar, Hollanda-Türkiye maçını Atatürk Parkı ile Gölpark Fest etkinliği kapsamında Pelitözü Göleti'nde kurulan dev ekranlardan izledi.

Atatürk Parkı'nda yoğunluk oluşturan Bilecikliler, ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdi.

Milli takım forması giyen katılımcılar, tezahüratlarda bulunarak karşılaşmayı seyretti.

Ayrıca Bozüyük ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'na da vatandaşların maçı izlemesi için dev ekran yerleştirildi.