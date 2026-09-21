Bursa Gemlik'te tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, zanlı tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçmaya çalışan kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada İ.K, T.D'yi tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince suç aletiyle yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.