Bursa Hızlı Tren Projesi İçin Son Aşama
Bursa Hızlı Tren Projesi İçin Son Aşama

Bursa Hızlı Tren Projesi İçin Son Aşama
08.03.2026 13:49
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bursa-Osmaneli kesimini bu yıl tamamlayacaklarını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, hattı bu yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedeflediklerini ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) ağına katılacak 12'nci ilin Bursa olacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmalarımızda önemli bir aşamaya geldik. Bu kesimi bu yılın ikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz. Böylece Bursa, yüksek hızlı tren ağımıza katılacak 12'nci il olacak" dedi.

'BURSA, ÜLKEMİZİN YÜKSEK HIZLI TREN AĞINA BAĞLANACAK'

Bursa-Osmaneli kesiminin, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin ana yüksek hızlı tren ağına bağlayacak kritik bir bağlantı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin yüksek hızlı tren ağına bağlanacak. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'mızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. 25 tünel ve 16 viyadük inşa edeceğimiz hat, yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede olacak" ifadelerini kullandı.

Osmaneli-Bursa arasındaki çalışmalara da değinen Bakan Uraloğlu, "Kazı-dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerini tamamladık. Üstyapı işlerinde ise yüzde 90 ilerleme kaydettik. Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden 106 kilometrelik kesimdeki çalışmalarımızı bu yılın ikinci yarısında, Bursa'dan itibaren Teknosab, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Bursa, Son Dakika

Güncel, Bursa, Son Dakika

