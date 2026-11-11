Bursa İnegöl'de 4 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de 4 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Bursa İnegöl\'de 4 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde hasar meydana geldi, çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurşunlu Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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